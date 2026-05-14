Вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий пойдет на выборы в ЗакС

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Омельницкий подал документы на праймериз «Единой России» (ЕР) для участия в выборах депутатов Заксобрания города, которые пройдут в сентябре 2026 года. Чиновник намерен выдвигаться в составе территориальной группы №3 (Петроградский район), сообщили в пресс-службе ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Омельницкий (с красным галстуком) на ежегодном отчете губернатора Петербурга Александра Беглова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владимир Омельницкий (с красным галстуком) на ежегодном отчете губернатора Петербурга Александра Беглова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До назначения на должность вице-губернатора Владимир Омельницкий около трех лет занимал пост главы администрации Петроградского района. «Для меня Петроградский район — родной район, я проработал там вместе с моими коллегами около трех лет»,— заявил чиновник пресс-службе партии.

Впрочем, до Петроградского Владимир Омельницкий успел поработать в Приморском, Васильевском, Фрунзенском и Пушкинском районах. В январе 2025 года чиновник с 20-летним стажем был назначен вице-губернатором. В Смольном он отвечает за имущество, памятники архитектуры, развитие садоводства, здравоохранение, информатизацию и ветеринарию.

Подробнее о предварительном голосовании — в материале «”Единороссы” готовятся к праймериз».

Надежда Ярмула