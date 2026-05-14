Вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий пойдет на выборы в ЗакС
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Омельницкий подал документы на праймериз «Единой России» (ЕР) для участия в выборах депутатов Заксобрания города, которые пройдут в сентябре 2026 года. Чиновник намерен выдвигаться в составе территориальной группы №3 (Петроградский район), сообщили в пресс-службе ЕР.
Владимир Омельницкий (с красным галстуком) на ежегодном отчете губернатора Петербурга Александра Беглова
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
До назначения на должность вице-губернатора Владимир Омельницкий около трех лет занимал пост главы администрации Петроградского района. «Для меня Петроградский район — родной район, я проработал там вместе с моими коллегами около трех лет»,— заявил чиновник пресс-службе партии.
Впрочем, до Петроградского Владимир Омельницкий успел поработать в Приморском, Васильевском, Фрунзенском и Пушкинском районах. В январе 2025 года чиновник с 20-летним стажем был назначен вице-губернатором. В Смольном он отвечает за имущество, памятники архитектуры, развитие садоводства, здравоохранение, информатизацию и ветеринарию.
