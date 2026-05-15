Суд постановил вернуть деньги за очистные в Тутаеве по «Оздоровлению Волги»

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск администрации Тутаевского муниципального округа о взыскании с ООО «Экологические системы» и ООО «Научно-производственная фирма "Экосервис"», которые поставляли оборудование и строили очистные сооружения канализации (ОСК) на левом берегу, 22,7 млн и 4,7 млн руб. соответственно. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очистные сооружения в Тутаеве

Фото: Правительство Ярославской области Очистные сооружения в Тутаеве

Фото: Правительство Ярославской области

В 2019 году Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского муниципального района заключил контракт с указанными компаниями на поставку оборудования и строительство локальных ОСК на улице 2-я Овражная по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Оборудование было поставлено и смонтировано, работы оплачены, ОСК передали в ведение ГП «Северный водоканал». В 2020 году сооружения были приняты и введены в эксплуатацию. В том же году Контрольно-счетная палата региона выявила, что было поставлено оборудование ненадлежащего качества, были оплачены не выполненные работы. В ходе эксплуатации выяснилось, что оборудование не способно очистить сточные воды до нормативных показателей.

«Судом исследовано и оценено представленное в дело заключение специалиста Залетова С.В. (эксперт научно-технического совета Минстроя России, к. т. н.), в котором сделан вывод о технической невозможности достижения заявленных параметров очистки сточных вод на построенных локальных очистных сооружениях»,— говорится в решении суда.

Ранее Тутаевский городской суд установил, что оборудование для очистных сооружений было подобрано неверно. Его технологические возможности не соответствуют составу и расходу поступающих сточных вод. Ответчики в суде заявляли о том, что и оборудование, и работы были приняты заказчиком без замечаний. Кроме того, пусконаладочные работы под нагрузкой были исключены из сметы при заключении контракта. Также ответчики ставили под сомнение заключение экспертиз, проведенных в рамках расследования уголовного дела. Однако суд эти доводы отклонил.

«Условие о вводе оборудования в эксплуатацию означает обязанность поставщика передать заказчику не только оборудование как товар, но и работоспособное техническое решение, способное обеспечить достижение проектных параметров очистки сточных вод»,— указано в решении арбитражного суда Ярославской области.

Суд пришел к выводу, что причиной невозможности работы локальных очистных сооружений в проектных параметрах является именно неверный подбор и поставка оборудования, ненадлежащее выполнение строительно-монтажных работ и непроведение необходимых пусконаладочных мероприятий. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Производительность очистных сооружений в Тутаеве составляла 150 кубометров в сутки. К объекту были подключены пять многоквартирных домов с расчетом на возможное увеличение мощности. Модульная установка включала в себя накопительный резервуар, блоки биологической очистки, установки механического обезвоживания осадка и ультрафиолетового обеззараживания, а также воздуходувное и насосное оборудование.

Антон Голицын