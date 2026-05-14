Зверские дамы

В субботу, 16 мая, в Лос-Анджелесе состоится бой, которому, конечно, следовало состояться гораздо раньше, но который и сейчас, когда те, кто в нем участвуют, точно далеки от пиковых кондиций, все равно, кажется, взбудоражил мир боевых искусств. Встретятся в нем две гранд-дамы смешанных единоборств (MMA). Благодаря им — Джине Карано и Ронде Раузи — женщины в этом жестоком жанре стали восприниматься как вполне достойные первых ролей игроки. Осталось посмотреть, есть ли еще порох в кулаках у давно завершивших карьеру спортсменок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джина Карано и Ронда Раузи (слева)

Фото: Patrick T. Fallon / AFP Джина Карано и Ронда Раузи (слева)

Фото: Patrick T. Fallon / AFP

Блогер Джейк Пол, которого прославило внезапное увлечение боксом, вылившееся в целую серию поединков с известными профессионалами вида, недавно дал понять, что, после того как на излете прошлого года ему свернул челюсть британский супертяж Энтони Джошуа, снова на ринг сам он, скорее всего, уже никогда не выйдет. Но его промоутерская компания MVP деятельность сворачивать не собирается. В ее портфолио уже три десятка шоу — с Полом в роли главного действующего лица и без него. Были среди них и заметные, и совершенно рядовые. Но, кажется, с тем турниром, что пройдет в субботу в Intuit Dome в Лос-Анджелесе, предприимчивый ютубер угодил в яблочко. Во всяком случае, в последние дни человеку, решившему посмотреть профильные бойцовские медиаресурсы, от него некуда было деться: сожрал все остальные инфоповоды, как голодная моль — старую шубу. И Netflix, который будет транслировать субботние выступления, тоже позиционирует вечер как что-то особенное. Все благодаря центральному событию.

В том, что MVP и Netflix решили, устраивая его, поиграть, на ностальгии, нет ничего странного. Играют в последнее время на ней многие. А Джейк Пол на собственном опыте убедился, как такая игра может быть полезна ее затеявшим. На излете 2024 года его скучный бой против замученной болячками иконы — Майка Тайсона — собрал телеаудиторию в шесть с половиной десятков миллионов человек, войдя в число спортивных хитов.

Узнаваемость персонажей, наполненность сюжета всякими интригующими моментами, хотя бы и надуманными, все чаще уверенно берут верх над содержанием.

Изюминка калифорнийского эксперимента — в гендере персонажей, за которых предлагают переживать. До сих пор этим статусом наделяли исключительно мужчин. А тут на сцену вышли дамы. Правда, дамы особенные.

Представляя Джину Карано и Ронду Раузи, обычно напоминают многим уже кажущийся чем-то вполне естественным факт: в смешанных единоборствах женские бои почти на равных с мужскими в плане востребованности. Такой феномен. В боксе, жанре вроде бы «смежном», ситуация совсем иная: женский на фоне мужского по-прежнему выглядит чем-то маргинальным. А напоминая об этом, тут же уточняют, что так было далеко не всегда. Вкус к женским MMA публике привили несколько героинь. И прежде всего — как раз Карано и Раузи.

С Джиной Карано все просто. С юности серьезно занималась муай-тай, потом дралась в подпольных боях без правил с соперниками обоих полов. Потом, в 2006 году, когда в штате Невада внезапно легализовали до этого повсюду запрещенные женские поединки в смешанных единоборствах, одержала победу в самом первом официальном матче над Летицией Пестовой. Потом, в 2007-м, стала первой девушкой-бойцом, чей бой показали по телевидению, учтя обилие фанатов. А в 2009-м противостояние Карано и Крис Сайборг увенчало программу турнира мощного тогда промоушена Strikeforce. Этого ранга на тот момент женские бои еще не удостаивались.

Ронда Раузи, олимпийская медалистка в дзюдо, чуть позже, в начале предыдущего десятилетия, сумела, дебютировав в MMA, совершить следующий прорыв, превратившись в их ярчайшую звезду. Не женских MMA, а в принципе MMA. Прекрасных бойцов-мужчин и тогда было немало, но Раузи со своим фирменным армбаром — приемом, растягивающим и практически ломающим чужую руку в партере, которым она заставляла сдаться одну соперницу за другой,— была вне конкуренции, пока не появился лихой ирландец Конор Макгрегор. Ее обожали, на нее ходили, ради нее включали телевизор.

Лет 12 назад столкновение этих валькирий-пионерок из совершенно, если брать стилистику, отдельных вселенных, ударницы Джины Карано и предпочитающей не бить, а бороться Ронды Раузи, было бы мероприятием без оговорок эпохальным.

Но в годы их расцвета с ним не срослось. Карано ушла из MMA как раз после того знакового поединка в 2009-м, в котором Крис Сайборг ее удалось вырубить. А сейчас от оговорок никуда не денешься.

Джине Карано 44 года и полтора десятилетия после расставания со смешанными единоборствами она занималась не спортом, а кино, в котором сделала классную карьеру. Ее снял в главной роли в своем «Нокауте» сам Стивен Содерберг, а молодое поколение наверняка знает Карано как Кару Дюн из «Мандалорца». Ронде Раузи 40 еще нет, но и она не дерется уже долго — с 2016 года. А перед прощанием с MMA, за которым тоже последовали голливудские приглашения (Раузи снялась, скажем, в одной из частей «Форсажа» и «Неудержимых»), «королева армбара» потерпела два чувствительных поражения — от Холли Хольм и Аманды Нуньес.

Форму поддерживать им было непросто.

Ронда Раузи — мать уже двоих детей, а Джина Карано вляпалась в 2021 году в неприятную и довольно типичную для Америки и Голливуда историю.

Неаккуратно поделилась политическими взглядами в соцсетях, упомянула «нацистских солдат», «евреев», а пройдясь по скользким темам, нарвалась на увольнение от Lucasfilm и по крайней мере частичную «отмену». Перед боем с Раузи она признавалась, что в какой-то момент впала в глубокую депрессию, располнела. Впрочем, и ее оппонентка рассказывала о том, как тяжело переживала внезапный хейт после собственных неудач в октагоне. Но на открытых тренировках в Лос-Анджелесе две женщины, ломавшие когда-то гендерные барьеры, смотрелись неплохо. В различных смыслах. Не как «бабушки» MMA точно.

Алексей Доспехов