Ютубера заблокировали одним ударом

Американский ютубер Джейк Пол, ставший за последние годы видной фигурой в мире профессионального бокса, заявил, что, весьма вероятно, больше никогда не выйдет на ринг. К вынужденному завершению карьеры Пола подталкивает травма, полученная им в его последнем бою. В конце прошлого года ютубер впервые дрался с еще не вышедшим в тираж соперником — Энтони Джошуа, который сломал ему челюсть в двух местах. Джейка Пола, если его уход случится, миру бокса будет не хватать. Публика будет скучать по его умению вытаскивать на ринг звезд прошлого, таких как Майк Тайсон, а его потенциальным соперникам будет недоставать возможности получить легкие деньги. Ведь бои Джейк Пол продавать умеет.

Фото: Leonardo Fernandez / Getty Images Первое же столкновение с элитным бойцом (слева Энтони Джошуа) поставило боксерскую карьеру Джейка Пола под угрозу

Ютубер Джейк Пол, которого не без оснований считают феноменом профессионального бокса в том, что касается умения продать себя, 11 мая в подкасте, который ведет специализирующийся на единоборствах журналист Ариэль Хельвани, заявил, что, вероятно, больше никогда не выйдет на ринг. По словам Пола, он все еще не до конца оправился от травмы, полученной в последнем матче, в котором он противостоял одному из сильнейших супертяжей мира — британцу Энтони Джошуа. Бой состоялся в декабре прошлого года, и Джошуа предсказуемо нокаутировал Пола. Причем настолько жестко, что американца пришлось везти в госпиталь. Там ему диагностировали перелом челюсти в двух местах. «В ближайшие дни я пройду пару сканирований челюсти, чтобы понять, как идет процесс восстановления,— рассказал Джейк Пол.— Посмотрим, что скажут врачи. Посмотрим, смогу ли я вообще вновь выйти на ринг. Определенно есть вероятность, что уже не смогу».

Если уход Джейка Пола, боксерские способности которого всегда вызывали ухмылку, состоится, он станет заметной потерей для индустрии.

С одной стороны, Пол всего лишь ютубер, почему-то решивший, что он еще и боксер. С другой — Джейк Пол наделен выдающимися организаторскими способностями, за счет которых миллионы получает не только он, но и его противники.

Драться на ринге Пол начал еще в 2020 году, когда на потеху публике провел поединок против еще одного блогера — Али Эсона. Он победил, ему понравилось, после чего уровень оппонентов Пол стал повышать. Но все равно там не было ничего серьезного. В мир большого профессионального бокса Джейк Пол, успевший к тому моменту набрать десятки миллионов подписчиков на различных платформах, ворвался в 2024 году. На волне своей сетевой популярности Пол сумел организовать и продать Netflix бой против самого Майка Тайсона, которому на тот момент было 58 лет. Возвращение легенды вызвало изумительный ажиотаж. Тот бой предусматривал выплату вознаграждений боксерам в виде доли от сборов, полученных с него Netflix. Так вот Джейк Пол, по его же словам, заработал $40 млн. Сколько получил Тайсон, на имени которого и строилось шоу, остается только догадываться.

В 2025 году Джейк Пол провел бой уже против не совсем пенсионера. Его соперником стал Хулио Сесар Чавес-младший, в 2011–2012 годах чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе (до 72,574 кг). Пол снова победил. Чавеса-младшего вскоре арестовали американские власти и выслали на родину в Мексику, где его разыскивали за причастность к наркотрафику.

После того боя Пол впервые в карьере получил рейтинг от крупной боксерской организации: Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поставила его на 14-е место в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Это был пропуск в мир боев с элитными бойцами. Попытка провести бой против Джервонты Дэвиса, владельца титула WBA в легком весе (до 61,235 кг) и чрезвычайно популярного боксера, успехом не увенчалась. Дэвиса обвинили в избиении подруги, а Джейк Пол с таким человеком драться отказался. Вот тогда и появился вариант с Энтони Джошуа. Британец царил в супертяжелом весе вплоть до появления в нем Александра Усика. Но ведь для перезапуска карьеры он мог выбирать из целого списка проверенных авторитетных оппонентов. Но выбрал он Пола.

Просто потому, что Джейк Пол сумел все провернуть так, что гонорар Джошуа за бой составил почти $100 млн. Столько же получил и сам Джейк Пол.

При этом, согласно оценке Sports Illustrated, все состояние Энтони Джошуа составляет около $190 млн. В том бою Энтони Джошуа приложил все усилия, чтобы отработать деньги и развлечь публику. Он мог закончить его и куда раньше, чем в шестом раунде. Но потом не сдержался. Тем самым он, вероятно, сломал, не только боксерскую карьеру сопернику (вместе с челюстью), но и лишил коллег шанса на легкие деньги.

Александр Петров