Россия снова разрешила въезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении

Погранслужба ФСБ России возобновила пропуск детей до 14 лет через границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Об этом сообщила пресс-служба МИД России. Мера будет действовать до конца 2027 года.

До 20 января российские дети могли въезжать без загранпаспорта в пять стран — Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Правила ужесточили для борьбы с незаконным вывозом детей с помощью чужих или поддельных свидетельств о рождении, отмечали в МИДе.

Российский союз туриндустрии обращался к министру экономического развития Максиму Решетникову и первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко с просьбой вернуть въезд детей в Белоруссию и Абхазию по свидетельству о рождении.