Для детей до 14 лет изменились правила выезда из России

Граждане России возрастом до 14 лет с 20 января не смогут выехать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Детям нужно будет оформить загранпаспорт.

Соответствующие изменения прописаны в федеральном законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Детям старше 14 лет и совершеннолетним россиянам по-прежнему можно будет въехать в указанные страны по внутреннему паспорту РФ.

МИД России говорил, что новые правила усложнят незаконный вывоз детей из страны с помощью поддельных свидетельств о рождении. Дети, которые выехали за рубеж по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться в Россию по этому же документу.