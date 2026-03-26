РСТ попросил разрешить детям въезд в Белоруссию и Абхазию по свидетельству о рождении

Российский союз туриндустрии обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову и первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко с просьбой вернуть въезд детей в Белоруссию и Абхазию по свидетельству о рождении.

В обращении указано, что действующие правила создают риск срыва поездок: оформление загранпаспортов занимает больше времени, а получить документ «под поездку» становится сложнее.

Ситуация ведет к переносу туров и росту нагрузки на туроператоров и агентства. По мнению РСТ, корректировка правил снизит риски для туристов и упростит планирование поездок с детьми.

С 20 января 2026 года выезд детей до 14 лет за границу возможен только по загранпаспорту. До вступления нормы в силу дети могли пересекать границу по свидетельству о рождении при поездках в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Россияне старше 14 лет могут въезжать туда по внутренним паспортам.