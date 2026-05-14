«Сквозь оба этажа прорастает конструкция из живых цветов и даже елок»

Когда-то Венецианская биеннале современного искусства была важной, пожалуй, даже неотъемлемой частью нашей художественной весны. Честно, не могу припомнить, сколько раз довелось посещать этот всемирный слет некоммерческого искусства. В последний раз это было в мае 2019. Неизменная невероятная атмосфера единения, арт-торжества, слияния величественных исторических палаццо с авангардными арт-искушениями внутри или около зданий (так сказать, Хёрст на фоне Тинторетто) — превращение всего города, вместе с каналами, островами и лагуной в огромную выставку-инсталляцию. Встречи в Джардини, где, в основном, располагаются национальные павильоны и главный выставочный проект; и в его продолжении — Арсенале; бурные обсуждения увиденного даже в вапоретто, который курсирует по Гранд-каналу, и заканчивает маршрут на острове Лидо. Туда, кстати, мы всегда заезжали искупаться или пройтись по шикарному пляжу Адриатического моря, а один раз жили прямо на берегу в отеле, где ежегодно проходит кинофестиваль.

В исторической части Венеции нам доводилось останавливаться и в палаццо, однако, запомнились больше квартиры, снятые для журналистов организаторами. Потому как цены на жилье во время профессионального превью для прессы и арт-деятелей зашкаливают. Сейчас, как пишет знакомая блогерша, меньше чем за €500 даже «самого убогого жилья» нет. Хотя мы, помнится, с ней как раз и еще с пятком журналистов делили когда-то такое «убогое», зато бесчисленно-комнатное жилье в самом центре, на Кампо Сан Маурицио.

А затем случилась пандемия коронавируса, которая сбила биеннальный двухлетний шаг, затем — 2022-й, когда Россия просто закрыла свой павильон. В 2024-м его на время отдали дружественным латиноамериканцам. А вот сейчас подготовили музыкально-поэтический перформанс «Дерево укоренено в небе». При этом сквозь оба этажа павильона прорастает конструкция из живых цветов и даже елок. На стенах много поясняющих текстов. Хедлайнером стал композитор и автор драматургии действа Алексей Ретинский. Послушать музыку вживую можно было в первые дни превью, дальше, до ноября, проект будет показан в записи. В закрытом павильоне.

Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи. На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов. Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку.

Дмитрий Буткевич