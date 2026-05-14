Продукты из Тюменской области в 2025 году экспортировали в 21 страну

В прошлом году продукты, произведенные на территории Тюменской области, были экспортированы в 21 страну, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор. Таковыми стали рапсовое масло, молочные и кондитерские изделия. Он отметил, что экспорт растет благодаря обновлению техники, оборудования и внедрению новых технологий.

Так, после модернизации технологической базы завод «Тюменьмолоко» в 2025 году увеличил выпуск питьевого молока на 56%, а кисломолочной продукции — на 33%. В Ярковском муниципальном округе компания «Покровские просторы» в рамках инвестпроекта налаживает производство сыра.

«Особенно востребована продукция глубокой переработки зерновых культур: глютен и спирт. Отдельная ставка на лизин, который выпускает "Аминосиб". Сейчас модернизируем предприятие в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В будущем это поможет нарастить объемы производства»,— рассказал Александр Моор.

Основными торговыми партнерами Тюменской области являются Китай, Беларусь, Турция, Казахстан и Узбекистан. По итогам 2024 года страны СНГ показали резкий рост экспорта из региона: объемы выросли на 176,87%, а импорт увеличился на 8,37%. Александр Моор назвал выход на новые зарубежные рынки возможностью для регионального бизнеса расти и развиваться.

Ирина Пичурина