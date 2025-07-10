Моор: выход на новые зарубежные рынки позволит тюменскому бизнесу развиваться

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал выход на новые зарубежные рынки возможностью для регионального бизнеса расти и развиваться. Как он отметил у себя в Telegram, благодаря этому в области создаются новые рабочие места и растут отчисления в бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он сообщил, что благодаря региональным проектам в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» тюменские предприниматели смогли презентовать свои товары и услуги в рамках бизнес-миссий в Беларуси, Китае, Казахстане, Саудовской Аравии. «Для предпринимателей мы организовывали учебу, оказывали содействие в транспортировке товаров, переводе сайтов предприятий на иностранные языки. Содействовали участию представителей малого и среднего бизнеса в международных выставках и ярмарках»,— рассказал Александр Моор.

Напомним, внешнеторговый оборот Тюменской области в 2024 году вырос на 26,37% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт региона увеличился на 32,31%, а импорт — на 16,23%. Основными торговыми партнерами Тюменской области являются Китай, Беларусь, Турция, Казахстан и Узбекистан. По итогам года страны СНГ показали резкий рост экспорта из региона: объемы выросли на 176,87%, а импорт увеличился на 8,37%.

Ирина Пичурина