Объем внешней торговли Тюменской области увеличился на 26,37% за год

Внешнеторговый оборот Тюменской области в 2024 году вырос на 26,37% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт региона увеличился на 32,31%, а импорт — на 16,23%, сообщил информационный центр регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Основными торговыми партнерами Тюменской области являются Китай, Беларусь, Турция, Казахстан и Узбекистан. По итогам года страны СНГ показали резкий рост экспорта из региона: объемы выросли на 176,87%, а импорт увеличился на 8,37%. В странах дальнего зарубежья наблюдалось снижение экспорта на 2,11%, но при этом импорт вырос на 17,73%.

Напомним, оборот розничной торговли в Тюменской области в 2024 году превысил 670 млрд руб. На рост повлияли увеличение числа жителей и гостей региона, стабильность покупательского спроса, а также рост количества торговых сетей.

Ирина Пичурина