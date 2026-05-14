13-летняя жительница Ярославля перевела мошенникам 0,5 млн рублей

В Ярославле 13-летняя жительница Кировского района перевела мошенникам 550 тыс. руб. под предлогом спасения родителей от уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

С заявлением в полицию обратилась 44-летняя местная жительница, дочь которой обманули мошенники. Аферист позвонил подростку и представился сотрудником правоохранительных органов. Под угрозой привлечения родителей к уголовной ответственности за финансирование недружественных стран звонивший убедил ребенка решить «проблему».

«Следуя указаниям неизвестного, несовершеннолетняя нашла дома 550 тыс. руб., проследовала к ближайшему банкомату на территории торгового центра и перевела их на продиктованный злоумышленником счет»,— сообщили в УМВД.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Алла Чижова

