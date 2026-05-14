Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ на треть

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился с представленным главой Минэкономики Максимом Решетниковым прогнозом, который предполагает рост тарифов на коммунальные услуги на 33,5% за четыре года. Господин Володин призвал министра прийти и «обосновать свою позицию».

По словам спикера, уже поступило «огромное количество обращений со стороны граждан» из-за планируемого подорожания услуг ЖКХ. Вячеслав Володин считает, что такие предложения вначале нужно обсуждать с профильным комитетом Госдумы. «Получается, с одной стороны, министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, высказывает прогнозы, что она до конца года снизится до 5%. А с другой стороны, прогнозирует рост тарифов, — двукратный относительно инфляции»,— отметил он (цитата по сайту Госдумы).

Вячеслав Володин отметил, что Госдума «не может с этим согласиться». Проанализировать такие тарифы должна в том числе Федеральная антимонопольная служба (ФАС), уточнил он. «Ну пускай придет министр экономического развития, обоснует свою позицию прежде, чем выносит такие прогнозы социально-экономического развития. Так или нет? Если так, будем считать это общей позицией депутатов Государственной Думы»,— добавил спикер (цитата по «Интерфаксу»). Депутаты и, в частности, главы профильных комитетов Госдумы поддержали предложение.

Прогноз Минэкономики предполагает индексацию тарифов ЖКХ с октября 2026 года на 9,9%, с июля 2027 года — на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%, в 2029-м — на 6,1%. Тарифы на газ для населения должны вырасти на 9,6%, 9,1%, 7% и 7%, на электричество — на 11,3%, 8,6%, 9,1% и 5%. В марте Госдума приняла закон о расширении полномочий ФАС в части регулирования тарифов на услуги ЖКХ в регионах. Служба получила возможность самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов и приводить их в соответствие с законодательством.

