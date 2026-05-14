Ярославцы стали чаще жаловаться на финансовые организации

По итогам первого квартала 2026 года жители Ярославской области подали 580 жалоб на финансовые организации, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Свыше 60% обращений касались банков. Как отметили в отделении, число претензий к банкам выросло незначительно. Жители региона жаловались на ограничения в онлайн-обслуживании. В частности, речь шла о приостановке подозрительных переводов банками в рамках мер по борьбе с мошенничеством.

Ярославцы также обращались по поводу проблем с возвратом средств за допуслуги при потребительском кредитовании, односторонних изменений договоров и отказов в кредитных каникулах. При этом сократилось число обращений из-за сложностей при оплате ипотеки.

Треть от всех обращений жителей региона была связана с действиями микрофинансовых организаций. Количество этих жалоб увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Ярославцы также сообщали об отказах в возврате денег за допуслуги. Кроме этого, обращения содержали информацию о процентных ставках выше разрешенного уровня, непредоставлении копий документов, отказах в перерасчете и проверке задолженности.

Количество обращений по поводу действий страховщиков сократилось вдвое и составило от общего объема менее 5%. Ярославцы стали меньше жаловаться на неверное применение КБМ при расчете стоимости ОСАГО и на продукты страхования жизни с условием периодических страховых выплат.

Алла Чижова