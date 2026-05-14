Бывшего нижегородского судью Виктора Фомина лишают почетной отставки

Квалификационная коллегия судей (ККС) Нижегородской области 14 мая решила прекратить отставку судьи областного суда Виктора Фомина из-за нарушений. Как указано в сообщении ККС, отставку решено прекратить на основании пп. 2, 4 п. 6 ст. 15 федерального закона о статусе судей.

Пункты 2 и 4 указанной статьи — это несоблюдение запретов и ограничений, предусмотренных законом, и занятия деятельностью, несовместимой со статусом судьи.

Отставкой судьи по смыслу настоящего закона признается почетный уход или почетное удаление судьи с должности. За лицом, пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.

Решение квалификационной коллегии судей о прекращении отставки может быть обжаловано.

Как писал «Ъ-Приволжье», Виктор Фомин и Вячеслав Сапега, претендовавшие на должности замов председателя облсуда, подали в отставку в феврале. Перед этим ВККС отклонила их кандидатуры из-за претензий председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова. Позднее ушел в отставку и председатель облсуда Вячеслав Поправко, а имущество его несостоявшихся замов по антикоррупционным искам обратили в доход государства.

