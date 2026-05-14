FT: китайский автоконцерн Xpeng планирует покупку европейского завода Volkswagen

Китайский производитель электромобилей Xpeng ведет переговоры с германской Volkswagen (VW) о покупке одного из ее заводов в Европе. Об этом в интервью Financial Times (FT) сообщил управляющий директор филиала Xpeng в северо-восточной Европе Элвис Чэн.

«Мы обсуждаем с ними, есть ли возможность найти место для производства здесь, в Европе»,— отметил Элвис Чэн. При этом, по его словам, некоторые заводы VW «немного устарели» для производства автомобилей Xpeng, которые иногда называют «китайскими Tesla». VW в 2023 году купила 5% акций Xpeng за $700 млн.

Xpeng производит автомобили на заводе компании Magna Steyr в Австрии. По словам господина Чэна, производство там работает на пределе возможностей и компании нужны новые мощности. Он отметил, что Xpeng также ведет переговоры с другими европейскими автопроизводителями и рассматривает возможность строительства нового завода.

В последние годы VW сталкивается с серьезными проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских компаний. Компания рассматривает разные варианты, в том числе передачу части заводов китайским автопроизводителям или размещение на них производства вооружений.

