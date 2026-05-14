Даниил Исаев номинирован на приз «Лучшему вратарю» в КХЛ

Голкипер ярославского ХК «Локомотив» Даниил Исаев номинирован на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона. Об этом сообщили в КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате Исаев провел 56 игр, в 30 из которых одержал победу. Семь матчей — «на ноль». Коэффициент надежности составляет 1,89, отразил 92,7% бросков. В плей-офф уже провел 18 матчей и одержал 13 побед, пять матчей «на ноль». Коэффициент надежности — 1,75, отраженных бросков — 93,1%.

На приз также номинированы вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Семен Вязовой и голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков. С обоими хоккеистами Исаев встречался в текущем плей-офф. Победитель будет определен путем голосования представителей клубов, итоги станут известны на церемонии закрытия сезона КХЛ 28 мая.

Даниил Исаев — уроженец Ярославля и воспитанник «Локомотива». Он прошел всю клубную систему, а в 2018 году дебютировал в КХЛ. Последние два сезона признавался лучшим вратарем, в 2025 году в составе «Локомотива» стал обладателем Кубка Гагарина.

