Суд в Нижнем Тагиле смягчил наказание двум фигурантам «Баймакского дела»

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) смягчил наказание двум фигурантам «Баймакского дела», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона. Речь идет об Айсуре Тулыбаеве и Илшате Ульбаеве.

Житель Башкортостана Илшат Ульябаев одним из первых получил срок в рамках «Баймакского дела». В июле 2024 года Ленинский районный суд Орска (Оренбургская область) приговорил его к пяти годам колонии общего режима, признав виновным в массовых беспорядках и применении насилия в отношении полиции (ч. 2 ст. 212; ч. 2 ст. 318 УК РФ). В декабре 2025 года Индустриальный райсуд Ижевска (Удмуртская Республика) приговорил Мунира Исянгильдина, Ильнура Аюипова, Руслана Гизатуллина, Буранбая Абушахмина к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима, а Айрата Ахметова к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Несанкционированные акции, в которых они участвовали, проходили в городах Баймак и Уфа 17 и 19 января 2024 года. Поводом для них стал обвинительный приговор, вынесенный местному экоактивисту Фаилю Алсынову. Он обвинялся в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК). Дело было возбуждено после выступлений активиста на акциях, направленных против добычи золота на горном хребте Ирандык в апреле 2023 года.

Фаилю Алсынову было назначено четыре года лишения свободы. В день приговора толпа сторонников осужденного собралась у здания суда, попытка силовиков пресечь митинг привела к столкновениям. Позднее были возбуждены уголовные дела об организации массовых беспорядков и применении насилия к представителю власти (ст. 212 и ст. 318 УК соответственно), фигурантами которых стали более 85 человек. Участников беспорядков в Баймаке судят в разных регионах России, включая Оренбуржье и Самарскую область.

В марте 2026 года организатора массовых беспорядков в Баймаке Руслана Габбасова (объявлен иноагентом) Самарский областной суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

Глава Башкирии Радий Хабиров тогда заявил, что часть вины в массовых беспорядках в Баймаке лежит на властях республики, в том числе на нем самом. Осужденного Фаиля Алсынова он назвал предателем, призывавшим к партизанской войне.

Артем Путилов