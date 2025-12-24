Беспорядкам дали срок

Как стало известно «Ъ-Удмуртия», в Ижевске суд вынес приговор пяти уроженцам Башкирии. Они обвинялись в массовых беспорядках с применением насилия к представителям власти, прошедших в городе Баймаке в январе 2024 года. Четверо фигурантов нынешнего дела получили по четыре года два месяца колонии, еще один — 4,5 года. Защита намерена обжаловать судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Индустриальный райсуд Ижевска 23 декабря вынес приговор пяти фигурантам уголовного дела, получившего в СМИ название «баймакского», о массовых беспорядках в Башкирии, которые произошли в январе 2024 года. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Перед судом предстали жители Башкирии Мунир Исянгильдин, Ильнур Аюипов, Руслан Гизатуллин, Буранбай Абушахмин и Айрат Ахметов. Им инкриминировали участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителей власти (ст. 212 и ст. 318 УК).

Согласно приговору (копия резолютивной части имеется в распоряжении «Ъ-Удмуртия») четверым подсудимым назначено одинаковое наказание — четыре года два месяца колонии, Айрат Ахметов получил на четыре месяца больше. Всех отправят в исправительную колонию общего режима.

Несанкционированные акции проходили в городах Баймак и Уфа 17 и 19 января 2024 года. Поводом для них стал обвинительный приговор, вынесенный местному экоактивисту Фаилю Алсынову. Он обвинялся в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК). Оно было возбуждено после выступлений активиста в акциях, направленных против добычи золота на горном хребте Ирандык в апреле 2023 году.

Фаилю Алсынову было назначено четыре года лишения свободы. В день приговора толпа сторонников осужденного собралась у здания суда, попытка силовиков пресечь митинг привела к столкновениям. Позднее были возбуждены уголовные дела об организации массовых беспорядков и применении насилия к представителю власти (ст. 212 и ст. 318 УК соответственно).

Глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал на произошедшее. «Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкирии от России. Они призывают к партизанской войне здесь»,— написал он в своем Telegram-канале после столкновений. При этом глава республики признал, что часть вины за произошедшее у здания суда лежит на местных властях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее «отдельными проявлениями на местах, относящимися к компетенции местных властей».

Правоохранительные органы официально не называли общее количество фигурантов уголовных дел, возбужденных по событиям в Баймаке. В СМИ называлась цифра более 80 человек. Дела рассматривались в судах в разных городах страны, включая Тольятти, Оренбург, Орск, Самару и Ижевск.

Первые пять участников беспорядков, чьи дела были переданы в суды в Удмуртии, были осуждены в декабре прошлого года, трое из них получили по 8,5 года колонии. В феврале этого года был вынесен приговор еще шести фигурантам, они получили до пяти лет лишения свободы. Участники акции попытались оспорить это решение в Верховном суде Удмуртии, но безуспешно — приговор был оставлен без изменения. Еще трех обвиняемых осудили в июне, им назначили до 4,5 года лишения свободы. Во всех случаях подсудимым инкриминировали одни и те же статьи УК – 212 и 318.

Приговор от 23 декабря в законную силу не вступил, защита намерена его обжаловать.

Евгений Щепелев, Ижевск