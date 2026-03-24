Иноагенту дали 14 лет

Самарский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела против уроженца Башкирии Руслана Габбасова (признан иностранным агентом и включен в перечень экстремистов и террористов). По данным следствия, в январе 2024 года он организовал в городе Баймаке митинг в поддержку осужденного за разжигание национальной розни активиста Фаиля Алчинова, переросший в столкновения с полицией. Находящегося за границей Руслана Габбасова (признан иностранным агентом и включен в перечень экстремистов и террористов) суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Осужденный заявил, что будет обжаловать приговор, никаких беспорядков не организовывал и не призывал к участию к ним.

Уроженец Башкирии, политический активист и руководитель общественной организации «Башкорт» (признана экстремистской и запрещена в РФ) Руслан Габбасов (внесен в реестр иностранных агентов и включен в перечень экстремистов и террористов) 23 марта признан Самарским областным судом виновным по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 212 (массовые беспорядки), ч. 1 ст. 284.1 (участие в деятельности нежелательной организации) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов).

Уголовное дело против Руслана Габбасова (внесен в реестр иностранных агентов и включен в перечень экстремистов и террористов), как указано в сообщении Самарского областного суда, поступило «по подсудности из Шестого кассационного суда». Как пояснили «Ъ-Волга» в пресс-службе суда, дело в Самарскую область было передано по инициативе Генеральной прокуратуры РФ.

Митинг, организатором которого признан Руслан Габбасов (внесен в реестр иностранных агентов и включен в перечень экстремистов и террористов), прошел 17 января 2024 года. Собравшиеся выступали в поддержку башкирского активиста Фаиля Алчинова, которого Баймакский районный суд признал виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии. В апреле 2023 года Фаиль Алчинов выступил возле Дома культуры в селе Ишмурзино перед группой граждан с речью «негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии». Тогда люди собрались выразить протест против планов Евразийской горнопромышленной компании провести в окрестностях села геологоразведку.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что часть вины в массовых беспорядках в Баймаке лежит на властях республики, в том числе на нем самом. Осужденного Фаиля Алчинова он назвал предателем, призывавшим к партизанской войне. По словам главы республики, в Баймак со всего региона приехали несколько сотен человек. Остальными были жители самого города — они «посмотрели и ушли». Организаторы акции, отметил Радий Хабиров, призывали к сепаратизму.

В сообщении самарского суда говорится, что массовые беспорядки, организатором которых был Руслан Габбасов (внесен в реестр иностранных агентов и включен в перечень экстремистов и террористов), сопровождались насилием, погромами и «применением предметов, представляющих опасность для окружающих». Руслан Габбасов (внесен в реестр иностранных агентов и включен в перечень экстремистов и террористов) приговорен к наказанию в виде 14 лет исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на срок 9 лет. Кроме того, в пользу потерпевших во время беспорядков с него взыскан в общей сложности миллион рублей.

Срок наказания в виде лишения свободы будет исчисляться со дня его задержания на территории Российской Федерации или с момента экстрадиции или депортации на территорию РФ. Приговор в законную силу не вступил.

Признанный Минюстом иноагентом Руслан Габбасов в 2021 году эмигрировал из России в Литву, как он пояснил, опасаясь уголовного преследования. После приговора самарского суда в своем Telegram-канале он заявил, что никаких массовых беспорядков не организовывал и не призывал к участию в них, приговор будет обжаловать. «Нет ни одного моего призыва, нет ни одного поста, видео или переписок, где я бы призывал участвовать в „Баймакских событиях“ и уж тем более организовывать эти события»,— сообщил заочно осужденный активист. Он добавил, что с приговором в части исполнения обязанностей иностранного агента и участии в нежелательной организации «в принципе все понятно, хотя непонятно, о какой организации речь».

Активист также сообщил, что в отношении него расследуется еще несколько уголовных дел — по статьям о создании экстремистского сообщества, призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и призывах к осуществлению террористической деятельности, «так что, наверное, приговоры еще будут». Об уголовном деле о создании экстремистского сообщества стало известно еще в 2022 году. Тогда ГСУ МВД по Республике Башкортостан сообщило, что Руслан Габбасов (внесен в реестр иностранных агентов и включен в перечень экстремистов и террористов) является одним из лидеров запрещенной экстремистской организации «Башкорт».

Сабрина Самедова