На Дону «дебиторку» банка «Кредит Экспресс» выставили на торги за 80 млн рублей

АО «Российский аукционный дом» объявило торги на дебиторскую задолженность московского поставщика стройматериалов ООО «Ресурс» перед обанкротившимся банком «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону) на 79,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Определением Арбитражного суда Москвы от 28 февраля 2019 года размер требований ООО КБ «Кредит Экспресс» к ООО «Ресурс» по договорам займа составил более 80 млн руб. На тот момент компания не могла вернуть долг банку, поскольку в мае 2018 года была признана банкротом. Производство дела о несостоятельности прекращено в сентябре 2021 года.

Прием заявок на участие в торгах пройдет с 19 мая по 24 июня 2026 года. Открытый аукцион пройдет на площадке Русского аукционного дома 26 июня. Начальная цена лота составляет 79,9 млн руб., задаток — 11,9 млн руб., шаг — 3,9 млн руб.

Лицензию у «Кредит Экспресс» ЦБ РФ отозвал в марте 2018 года из-за многочисленных нарушений требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Тогда же решением арбитражного суда Ростовской области кредитная организация была признана банкротом. Конкурсным управляющим была назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Как ранее сообщал «Ъ», в ноябре 2025 года в Москве на сроки от семи до девяти лет за особо крупную растрату были осуждены бывшие совладельцы и топ-менеджеры ООО КБ «Кредит Экспресс». Они признаны виновными в хищении из кредитного учреждения почти 100 млн руб. Ранее фигуранты были осуждены вместе с Василием Бойко-Великим, компания которого «Вашъ финансовый попечитель» выступала учредителем банка.

В декабре 2025 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло продать на аукционе дебиторский долг на 79,1 млн руб. «Кредит Экспресс». Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия допущенных участников.

С аукциона предполагалось реализовать два лота: права требования к ООО «Криотехнология» на 14,742 млн руб. и права требования к ООО «Наш Дом-35» на 64,333 млн руб. Начальная стоимость лотов составляла 13,2 млн руб. и 57,9 млн руб. соответственно.

Наталья Белоштейн