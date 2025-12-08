АСВ не удалось продать «дебиторку» ростовского банка на 79,1 млн рублей

Агентству по страхованию вкладов (АСВ) не удалось продать на аукционе дебиторский долг на 79,1 млн руб. ростовского банка «Кредит Экспресс». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия допущенных участников. Предполагалось реализовать два лота: права требования к ООО «Криотехнология» на 14,742 млн руб. и права требования к ООО «Наш Дом-35» на 64,333 млн руб. Начальная стоимость лотов — 13,2 млн руб. и 57,9 млн руб. соответственно.

Лицензию у «Кредит Экспресс» ЦБ РФ отозвал в марте 2018 года из-за многочисленных нарушений требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Тогда же в отношении банка было открыто конкурсное производство.

Мария Хоперская