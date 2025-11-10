Без Василия Бойко-Великого тоже срок

Как стало известно “Ъ”, в Москве на сроки от семи до девяти лет за особо крупную растрату в колонию отправлены бывшие совладельцы и топ-менеджеры ростовского банка «Кредит Экспресс». Они признаны виновными в хищении из кредитного учреждения почти 100 млн руб. Ранее фигуранты были осуждены вместе Василием Бойко-Великим, компания которого «Вашъ финансовый попечитель» выступала учредителем банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василий Бойко-Великий (слева) во время заседания суда (2023 год)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василий Бойко-Великий (слева) во время заседания суда (2023 год)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Черемушкинском суде Москвы оглашен приговор пятерым бывшим совладельцам и топ-менеджерам обанкротившегося банка «Кредит Экспресс». Наибольший срок — девять лет лишения свободы за особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — получила экс-председатель правления и совладелец банка Алла Кабанова. На полгода меньше судья Ирина Кузан назначила бывшему главному бухгалтеру Марии Антоновой. Экс-руководитель отдела активных операций филиала банка «Московский» Анастасия Новотная приговорена к восьми годам, а ее заместитель Егор Пихтин — к семи. Еще один фигурант — экс-начальник отдела кассовых операций филиала «Московский» Наталья Ципинова — отправлена в колонию на семь с половиной лет.

Отметим, что гособвинитель требовал назначить обвиняемым от девяти до одиннадцати лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск признанного потерпевшей стороной Агентства по страхованию вкладов, взыскав с осужденных более 77 млн руб.

Как установили следствие и суд, деньги из банка выводились путем выдачи кредитов по подложным договорам, которые оформлялись в том числе и на бывших клиентов «Кредит Экспресса».

В общей сложности фигуранты похитили из банка около 97 млн руб. Махинации осуществлялись на протяжении нескольких лет, вплоть до отзыва у финансовой структуры лицензии. Ее она лишилась в марте 2018 года из-за «многочисленных нарушений требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также существенного снижения размера собственных средств, что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков». Последним банк остался должен в общей сложности более 2 млрд руб.

На судебный процесс экс-банкиров доставляли из различных московских СИЗО, где они уже отбывают сроки за аналогичные махинации в этом же банке, но по другим эпизодам. За хищения в период с 2013 по 2018 год 190,8 млн руб. в 2023 году все тот же Черемушкинский суд назначил Алле Кабановой, Анастасии Новотной, Егору Пихтину и Марии Антоновой от шести с половиной до семи лет лишения свободы. Используя поддельные кассовые ордера и другие документы, они снимали наличные денежные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада.

В апелляционной инстанции только Анастасии Новотной удалось добиться смягчения наказания на полгода, до шести лет, а остальным суд лишь немного скорректировал сроки в связи с пребыванием под домашним арестом во время следствия. Сейчас экс-банкиры продолжают обжаловать приговор уже в кассационной инстанции.

Наталья Ципинова, еще одна фигурантка первого дела, чье дело было выделено в отдельное производство в связи с заключенным ею досудебным соглашением о сотрудничестве, в июле 2021 года была приговорена Чертановским судом Москвы в особом порядке к четырем годам колонии.

Как уже рассказывал “Ъ”, вместе с бывшими топ-менеджерами банка первым приговором Черемушкинского суда на шесть с половиной лет также был осужден основатель крупного подмосковного агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василий Бойко-Великий. Суд согласился с доводами обвинения, признав бизнесмена виновным в растрате почти 89 млн руб. из средств кредитного учреждения, акционером которого ВФП являлся.

С тех пор осужденные параллельно с обжалованием судебных решений пытались добиться условно-досрочного освобождения и/или отсрочки исполнения наказания. О последнем, например, ходатайствовала Анастасия Новотная, родившая ребенка, уже находясь под стражей. Впрочем, успехом эти попытки не увенчались.

По данным “Ъ”, защита осужденных намерена обжаловать и второй приговор.

Олег Рубникович