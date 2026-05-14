Брокеры рассказали, как могут выглядеть торги криптовалютой в России

Московская биржа регулярно консультируется с участниками рынка по поводу возможной схемы торгов криптовалютой в России, сообщили «РБК Инвестициям» сотрудники нескольких брокерских компаний. Они поделились сделанными во время консультаций наработками.

В перечень инициатив вошло:

для криптовалюты могут создать отдельную секцию;

время торгов будет расширенным по сравнению с основной сессией и стремиться к иностранным площадкам, где операции проводят 24/7;

для сделок с криптовалютой на Мосбирже могут запустить отдельный вид счетов, который будет отличаться от традиционных брокерских;

пополнять указанные счета можно будет переводом с холодного кошелька на адрес клиента в российском цифровом депозитарии.

Кроме того, обсуждаются варианты устройства депозитарного счета. Источник издания на финансовом рынке полагает, что в цифровом депозитарии Мосбиржи будут обслуживаться только цифровые депозитарии брокерских компаний — сейчас подобный механизм применяется при обслуживании номинальных держателей со стороны НРД. Для получения статуса цифрового депозитария, вероятно, придется оформить отдельную лицензию, указывает собеседник.

Замгендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов в беседе с «РБК Инвестициям» высказал мнение, что для участников рынка было бы удобнее, если процессом займется единый депозитарий, который работает с криптовалютами как структурное подразделение Мосбиржи.

«Идет дискуссия, будет ли эта схема выглядеть так или будут отдельные депозитарии для хранения криптовалют и, соответственно, они будут обмениваться информацией с биржей»,— уточнил господин Леснов.

В апреле глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов говорил, что торговая площадка рассчитывает с 2027 года начать операции с криптовалютой. За месяц до этого правительство одобрило законопроекты о регулировании крипторынка в России. Лицензию на операции с криптовалютами получат цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие.