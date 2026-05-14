В США осудили еще одного поставщика кетамина для Мэттью Перри

Федеральный суд США по Центральному округу Калифорнии осудил поставщика кетамина, от передозировки которым скончался актер Мэттью Перри. Эрик Флеминг приговорен к двум годам тюрьмы. Об этом сообщают СМИ, включая CNN и BBC.

Как установили в суде, Эрик Флеминг имел лицензию консультанта по борьбе с зависимостями. Он познакомился с господином Перри за несколько недель до смерти актера. Ранее Мэттью Перри получал кетамин легально, поскольку препарат был прописан ему для лечения депрессии. Однако следствие пришло к выводу, что врачи господина Перри поставляли ему кетамин в количествах, не предусмотренных программой лечения.

Флеминг первым из обвиняемых признал вину и активно сотрудничал со следствием. Он стал четвертым фигурантом дела, которому вынесен приговор. В апреле текущего года к 15 годам тюрьмы приговорили наркоторговку Джасвин Сангху, известную как «кетаминовая королева». Она продала господину Перри наркотик, ставший причиной его смерти. Ранее к двум с половиной годам приговорили врача Сальвадора Пласенсию, который нелегально передавал актеру кетамин.

Мэттью Перри, известный в том числе по сериалу «Друзья», умер в возрасте 54 лет в октябре 2023 года. Его тело было найдено в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. Актер много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Эксперты установили, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина».

Яна Рождественская