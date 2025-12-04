Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Поставщик кетамина для Мэттью Перри получил 2,5 года

Суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам колонии врача Сальвадора Пласенсию, который нелегально передавал кетамин актеру Мэттью Перри. Об этом сообщил аппарат прокурора Центрального округа штата Калифорния.

Бывший врач из Санта-Моники признал свою вину. В 2023 году он начал продавать Перри капсулы кетамина, закупая их у другого медика — Марка Чавеса, который также сознался в нелегальной торговле наркотиком. Приговор ему будет оглашен 17 декабря.

По версии обвинения, Сальвадор Пласенсия сознательно эксплуатировал уязвимость актера. После знакомства через общего пациента он несколько недель перепродавал господину Перри препарат, зная, что тот готов платить большие суммы. В сентябре еще одна фигурантка дела — наркоторговка Джасвин Сангха, известная как «Кетаминовая королева», — признала вину. Она подтвердила, что продала господину Перри наркотик, ставший причиной его смерти.

Звезда «Друзей» и «Девяти ярдов» Мэттью Перри умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. Тело обнаружили в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Эксперты установили, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина».

«Тебя в детстве клоуны в автобусе забыли»&lt;br> Мэттью Лэнгфорд Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне, штат Массачусетс. Его отец также был актером, мать работала пресс-секретарем канадского премьер-министра. Когда мальчику исполнился год, родители развелись, и вместе с матерью Мэттью переехал в Канаду, где окончил среднюю школу и поступил в колледж

«Тебя в детстве клоуны в автобусе забыли»
Мэттью Лэнгфорд Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне, штат Массачусетс. Его отец также был актером, мать работала пресс-секретарем канадского премьер-министра. Когда мальчику исполнился год, родители развелись, и вместе с матерью Мэттью переехал в Канаду, где окончил среднюю школу и поступил в колледж

Фото: из личного архива Мэттью Перри

В детстве Мэттью Перри серьезно занимался теннисом, однако предпочел спорту актерскую карьеру, играя на сцене школьного театра и участвуя в телевизионных проектах. В 15 лет Мэттью переехал к отцу в Лос-Анджелес, где планировал поступать в Университет Южной Калифорнии

В детстве Мэттью Перри серьезно занимался теннисом, однако предпочел спорту актерскую карьеру, играя на сцене школьного театра и участвуя в телевизионных проектах. В 15 лет Мэттью переехал к отцу в Лос-Анджелес, где планировал поступать в Университет Южной Калифорнии

Фото: AP / Six Flags Over Texas/Tom Fox

«Интересно… Дональд Дак штанов не носит… Но когда выходит из душа — всегда обвязывается полотенцем… Спрашивается: зачем?»»&lt;br>В университет Мэттью Перри так и не поступил — начинающему актеру предложили главную роль в телесериале «Второй Шанс», премьера которого состоялась в 1987 году. В дальнейшем Перри появлялся в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Растущая Боль», «Кто босс?», «Пустое гнездо», «Шоу Джона Ларокветта»

«Интересно… Дональд Дак штанов не носит… Но когда выходит из душа — всегда обвязывается полотенцем… Спрашивается: зачем?»»
В университет Мэттью Перри так и не поступил — начинающему актеру предложили главную роль в телесериале «Второй Шанс», премьера которого состоялась в 1987 году. В дальнейшем Перри появлялся в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Растущая Боль», «Кто босс?», «Пустое гнездо», «Шоу Джона Ларокветта»

Фото: AP / Mark Terrill

«Я этот сериал смотрю уже третий раз, в этом месте у нее всегда неприятности!»&lt;br>В 1994 году на телеканале NBC начал выходить комедийный сериал «Друзья», на одну из ролей в котором продюсеры пригласили Мэттью Перри. Актер, которому на тот момент было 25 лет, стал самым молодым из «Друзей»&lt;br> На фото, слева на право: актеры Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер

«Я этот сериал смотрю уже третий раз, в этом месте у нее всегда неприятности!»
В 1994 году на телеканале NBC начал выходить комедийный сериал «Друзья», на одну из ролей в котором продюсеры пригласили Мэттью Перри. Актер, которому на тот момент было 25 лет, стал самым молодым из «Друзей»
На фото, слева на право: актеры Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер

Фото: Reuters

«Требуется соседка. Женщина. Некурящая. Не урод»&lt;br> О своей личной жизни Мэттью Перри распространятся не любит. Так, в 2012 году стало известно, что актер в течение шести лет скрывал отношения со своей коллегой Лиззи Каплан. Перри также приписывают романы с актрисами Джулией Робертс и Мэг Райан&lt;br> На фото: Мэттью Перри и его девушка Энди О’Рейлли, 2001 год

«Требуется соседка. Женщина. Некурящая. Не урод»
О своей личной жизни Мэттью Перри распространятся не любит. Так, в 2012 году стало известно, что актер в течение шести лет скрывал отношения со своей коллегой Лиззи Каплан. Перри также приписывают романы с актрисами Джулией Робертс и Мэг Райан
На фото: Мэттью Перри и его девушка Энди О’Рейлли, 2001 год

Фото: AP / Kevork Djansezian

«Да, я рассказываю людям чужие секреты! За это они меня и любят!»&lt;br> В 1999 году Мэттью Перри занял седьмое место в списке 50 самых красивых людей планеты по версии журнала «People», а в 2003 году журнал Forbes поместил его на 25 место в списке самых влиятельных знаменитостей года

«Да, я рассказываю людям чужие секреты! За это они меня и любят!»
В 1999 году Мэттью Перри занял седьмое место в списке 50 самых красивых людей планеты по версии журнала «People», а в 2003 году журнал Forbes поместил его на 25 место в списке самых влиятельных знаменитостей года

Фото: AP / Gino Domenico

«Говорите громче! Нам же очень плохо слышно, когда вы так шепчетесь!»&lt;br> Телесериал «Друзья» был признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и получил множество наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус». Сам Мэттью Перри также был номинирован на «Эмми» за роль Чендлера&lt;br> На фото: актеры Мэттью Перри (слева) и Мэтт Леблан

«Говорите громче! Нам же очень плохо слышно, когда вы так шепчетесь!»
Телесериал «Друзья» был признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и получил множество наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус». Сам Мэттью Перри также был номинирован на «Эмми» за роль Чендлера
На фото: актеры Мэттью Перри (слева) и Мэтт Леблан

Фото: AP / Lucy Nicholson

«Я это сделаю, но предупреждаю, это будет означать, что я меняюсь к лучшему, а ты полюбила меня другим!»&lt;br> За первые эпизоды телесериала «Друзья» Мэттью Перри получал гонорар в размере $22,5 тыс., к последним же сезонам гонорар актера за серию возрос до $1 млн&lt;br> На фото: кадр из телесериала «Друзья»

«Я это сделаю, но предупреждаю, это будет означать, что я меняюсь к лучшему, а ты полюбила меня другим!»
За первые эпизоды телесериала «Друзья» Мэттью Перри получал гонорар в размере $22,5 тыс., к последним же сезонам гонорар актера за серию возрос до $1 млн
На фото: кадр из телесериала «Друзья»

Фото: AP / Danny Feld, Warner Bros

«Жаль, у тебя в голове нет отдела, контролирующего поток слов»&lt;br> Параллельно со съемками в «Друзьях» Мэттью Перри участвовал и в других кинопроектах. Так, в 1997 году он сыграл свою первую главную роль в полнометражном фильме «Поспешишь, людей насмешишь», где его партнершей стала Сальма Хайек. Через год Перри снялся в вестерне «Почти герои» (1998), а затем в романтической комедии «Танго втроем» (1999)

«Жаль, у тебя в голове нет отдела, контролирующего поток слов»
Параллельно со съемками в «Друзьях» Мэттью Перри участвовал и в других кинопроектах. Так, в 1997 году он сыграл свою первую главную роль в полнометражном фильме «Поспешишь, людей насмешишь», где его партнершей стала Сальма Хайек. Через год Перри снялся в вестерне «Почти герои» (1998), а затем в романтической комедии «Танго втроем» (1999)

Фото: AP / Gino Domenico

«Есть народная примета: если начал разговаривать с тапками — поехала крыша»&lt;br> Несмотря на огромную популярность «Друзей», большее число номинаций на премию «Эмми» Мэттью Перри получил за три своих появления в эпизодах сериала «Западное крыло» (2003)&lt;br> На фото, слева направо: актеры Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан

«Есть народная примета: если начал разговаривать с тапками — поехала крыша»
Несмотря на огромную популярность «Друзей», большее число номинаций на премию «Эмми» Мэттью Перри получил за три своих появления в эпизодах сериала «Западное крыло» (2003)
На фото, слева направо: актеры Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан

Фото: AP / Mark J. Terrill

По-настоящему звездной для Мэттью Перри стала роль в фильме «Девять ярдов» (2000) и его продолжении — «Девять ярдов 2» (2004), где его партнером стал Брюс Уиллис&lt;br> «Уиллис — первая суперзвезда, с которой мне довелось работать. Поначалу я немного робел при мысли о том, что буду сниматься с Брюсом. Я не был уверен, что мы сработаемся, но оказалось, что Брюсу очень нравится быть смешным», — так Перри прокомментировал их совместную работу&lt;br> На фото: кадр из фильма «Девять ярдов 2»

По-настоящему звездной для Мэттью Перри стала роль в фильме «Девять ярдов» (2000) и его продолжении — «Девять ярдов 2» (2004), где его партнером стал Брюс Уиллис
«Уиллис — первая суперзвезда, с которой мне довелось работать. Поначалу я немного робел при мысли о том, что буду сниматься с Брюсом. Я не был уверен, что мы сработаемся, но оказалось, что Брюсу очень нравится быть смешным», — так Перри прокомментировал их совместную работу
На фото: кадр из фильма «Девять ярдов 2»

Фото: AP / Gemma La Mana

Мэттью Перри снялся более чем в двух десятках кинофильмов и принял участие более чем в 30 телепроектах. Ему удавалось чередовать комедийные и драматические амплуа, благодаря чему он никогда не стал актером одной роли

Мэттью Перри снялся более чем в двух десятках кинофильмов и принял участие более чем в 30 телепроектах. Ему удавалось чередовать комедийные и драматические амплуа, благодаря чему он никогда не стал актером одной роли

Фото: Reuters

Несколько лет Мэттью Перри боролся с алкогольной и наркотической зависимостью — после травмы, полученной более десяти лет назад, актер пристрастился к викодину&lt;br> На фото: акте выступает на сессии по злоупотреблению рецептурными препаратами в Университете Вашингтона

Несколько лет Мэттью Перри боролся с алкогольной и наркотической зависимостью — после травмы, полученной более десяти лет назад, актер пристрастился к викодину
На фото: акте выступает на сессии по злоупотреблению рецептурными препаратами в Университете Вашингтона

Фото: AP / Jeff Roberson

«У одинокого старика должна быть какая-то причуда. Помните парня из подземки, который с попугаем ходил? Ну вот, а я буду псих со змеей. Куплю змею и буду называть ее доченькой. А дети будут меня бояться. Спасайся кто может, псих со змеей идет!» &lt;br> У Мэттью Перри есть опыт не только актерской работы: он также выступил режиссером одного из эпизодов популярного телесериала «Клиника» и написал сценарий для трех сериалов

«У одинокого старика должна быть какая-то причуда. Помните парня из подземки, который с попугаем ходил? Ну вот, а я буду псих со змеей. Куплю змею и буду называть ее доченькой. А дети будут меня бояться. Спасайся кто может, псих со змеей идет!»
У Мэттью Перри есть опыт не только актерской работы: он также выступил режиссером одного из эпизодов популярного телесериала «Клиника» и написал сценарий для трех сериалов

Фото: Reuters

С 2015 по 2017 годы актер снимался в главной роли Оскара Мэдисона в ремейке сериала 1970-х годов «Странная парочка». В марте 2017 года он вернулся к роли Майка Кристивы в спин-оффе сериала «Хорошая жена» под названием «Хорошая борьба». В том же году Перри сыграл Теда Кеннеди в сериале «Клан Кеннеди: После Камелота»

С 2015 по 2017 годы актер снимался в главной роли Оскара Мэдисона в ремейке сериала 1970-х годов «Странная парочка». В марте 2017 года он вернулся к роли Майка Кристивы в спин-оффе сериала «Хорошая жена» под названием «Хорошая борьба». В том же году Перри сыграл Теда Кеннеди в сериале «Клан Кеннеди: После Камелота»

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В октябре 2022 года Мэттью Перри опубликовал мемуары «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь»

В октябре 2022 года Мэттью Перри опубликовал мемуары «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь»

Фото: Neil Mockford / Alex Huckle / GC Images / Getty Images

Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Тело актера нашли 28 октября 2023 года в его доме в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, он утонул в джакузи. В декабре 2023 года были обнародованы уточненные результаты расследования. Согласно им, основной причиной смерти Перри стало «острое воздействие кетамина»

Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Тело актера нашли 28 октября 2023 года в его доме в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, он утонул в джакузи. В декабре 2023 года были обнародованы уточненные результаты расследования. Согласно им, основной причиной смерти Перри стало «острое воздействие кетамина»

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

В мае 2024 года департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование, целью которого было выяснить, как Перри получил большую дозу кетамина. 15 августа 2024 года были предъявлены обвинения пяти лицам: личному помощнику Перри, двум врачам и двум наркодилерам, обвиняемым в причастности к распространению кетамина, ставшего причиной смерти Перри. По данным прокуратуры, Перри заплатил двум врачам $55 тыс. за кетамин за два месяца до своей смерти

В мае 2024 года департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование, целью которого было выяснить, как Перри получил большую дозу кетамина. 15 августа 2024 года были предъявлены обвинения пяти лицам: личному помощнику Перри, двум врачам и двум наркодилерам, обвиняемым в причастности к распространению кетамина, ставшего причиной смерти Перри. По данным прокуратуры, Перри заплатил двум врачам $55 тыс. за кетамин за два месяца до своей смерти

Фото: Damian Dovarganes / AP

