Поставщик кетамина для Мэттью Перри получил 2,5 года

Суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам колонии врача Сальвадора Пласенсию, который нелегально передавал кетамин актеру Мэттью Перри. Об этом сообщил аппарат прокурора Центрального округа штата Калифорния.

Мэттью Перри Фото: Mario Anzuoni / Reuters Доктор Сальвадор Пласенсия прибывает в суд Фото: Mike Blake / Reuters Мать актера Сюзанна Перри и отчим Кит Моррисон Фото: Mike Blake / Reuters

Бывший врач из Санта-Моники признал свою вину. В 2023 году он начал продавать Перри капсулы кетамина, закупая их у другого медика — Марка Чавеса, который также сознался в нелегальной торговле наркотиком. Приговор ему будет оглашен 17 декабря.

По версии обвинения, Сальвадор Пласенсия сознательно эксплуатировал уязвимость актера. После знакомства через общего пациента он несколько недель перепродавал господину Перри препарат, зная, что тот готов платить большие суммы. В сентябре еще одна фигурантка дела — наркоторговка Джасвин Сангха, известная как «Кетаминовая королева», — признала вину. Она подтвердила, что продала господину Перри наркотик, ставший причиной его смерти.

Звезда «Друзей» и «Девяти ярдов» Мэттью Перри умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. Тело обнаружили в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Эксперты установили, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина».