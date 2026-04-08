«Кетаминовую королеву» приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о смерти Мэттью Перри

Федеральный суд США по Центральному округу Калифорнии вынес приговор наркоторговке Джасвин Сангхе. Она получила 15 лет тюрьмы по делу о смерти актера Мэттью Перри от передозировки. Об этом сообщают СМИ, включая The New York Times и BBC. Сангха известна как «кетаминовая королева», под этим прозвищем ее знали многие клиенты.

Фото: @jasveen_s Джасвин Сангха

Фото: @jasveen_s

В сентябре 2025 года она признала вину. Джасвин Сангха подтвердила, что продала господину Перри наркотик, ставший причиной его смерти. Ранее суд приговорил еще нескольких фигурантов этого дела — в частности, врач, который нелегально передавал наркотик актеру, получил 2,5 года тюрьмы.

Мэттью Перри, известный прежде всего по сериалу «Друзья», умер в возрасте 54 лет в октябре 2023 года. Его тело было найдено в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. Актер много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Эксперты установили, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина».

Яна Рождественская