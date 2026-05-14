ЯГТУ получит 100 млн рублей на создание центра инженерных разработок

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) выиграл грант Минпромторга России в размере 100 млн руб. на создание центра инженерных разработок (ЦИР) «ХимТех». Об этом сообщили в вузе.

Грант дается на 2026 – 2027 годы, полный цикл создания центра займет шесть лет. Ученые, включая студентов и аспирантов, займутся комплексом методов получения полимерных материалов с высокими термостойкими свойствами. Такие материалы имеют стратегическое значение и используются в аэрокосмической отрасли, авиастроении и электронике, отметила директор Института химии и химической технологии ЯГТУ Галина Рыбина.

«Также в ЦИР "ХимТех" будет вестись разработка рецептур и технологий нанесения покрытий для изделий, работающих в специальных и особо тяжелых условиях, и проекты по нефтехимии в части разработки отечественных технических масел с опережающими мировой фронтир характеристиками для специальных условий, а также импортозамещение высококачественных зарубежных масел для автомобильного рынка»,— дополнила госпожа Рыбина.

Кроме разработок планируются производство и испытания опытных образцов новых материалов и химической продукции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году вуз получил грант в размере 300 млн руб. на создание центра инженерных разработок для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по созданию критических комплектующих и импортозамещения компонентов для энергетических установок, пищевой и машиностроительной промышленности. На эти деньги было куплено современное оборудование и создано несколько технологических участков.

Алла Чижова