В Госдуме не видели «письмо жены актера Назарова» о желании вернуться в Россию

Письмо жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой о желании вернуться в Россию пока не поступало в Госдуму, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Госпожа Васильева якобы пожаловалась, что их с мужем «оболгали оппозиционеры». Сама актриса подлинность письма не подтвердила.

«Я, во-первых, письмо не видел, оно пока еще к нам не поступило»,— сказал господин Володин журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что релокантов, которые «оскорбляли наших защитников», наносили вред государству и финансировали вооруженные силы Украины, по приезде ждет судебное разбирательство.

О письме сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, Ольга Васильева попросила господина Володина «содействовать возвращению» Дмитрия Назарова в Россию. Супруга актера якобы пожаловалась, что во Франции, где они сейчас проживают, плохой уровень медицины. Актриса, утверждает канал, заверила, что их семья никогда не поддерживала ВСУ, и попросила не причислять их к оппозиции, которая «не вызывает ни доверия, ни симпатии».

Ольга Васильева в беседе с одним из Telegram-каналов назвала это письмо фейком. Она уточнила, что ни она, ни ее муж, ни их представители не писали такое письмо в Госдуму.

В январе 2023 года Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова. Господин Назаров работал в этом театре с 2003 года. Актер неоднократно критиковал политику российских властей в отношении Украины и публичных деятелей, поддерживающих военную операцию. В апреле того же года его оштрафовали на 50 тыс. руб. по делу о дискредитации российской армии.