На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии

Тверской районный суд зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении актера Дмитрия Назарова, сообщили в суде Telegram-каналу «Осторожно, новости».

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Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Дмитрий Назаров

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

14 января стало известно, что господина Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова. В интервью Екатерине Гордеевой (признана иностранным агентом) господин Назаров с супругой заявили, что худрук Константин Хабенский принял решение уволить их из театра, чтобы сохранить бронь от мобилизации для 29 сотрудников МХТ им. Чехова.

Дмитрий Назаров неоднократно критиковал политику российских властей в отношении Украины и публичных деятелей, поддерживающих военную операцию. На своем YouTube-канале он регулярно публикует стихотворения собственного сочинения, посвященные актуальным событиям. Актер работал в МХТ им. Чехова с 2003 года. Широкую известность ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня».

Эрдни Кагалтынов