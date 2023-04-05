Актера Дмитрия Назарова оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации армии

Актера Дмитрия Назарова оштрафовали на 50 тыс. руб. по делу о дискредитации армии России (ст. 20.3.3, ч. 1 КоАП). Такое решение принял Тверской суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Назаров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Назаров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Суд постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.»,— огласила решение судья (цитата по ТАСС).

Господину Назарову назначен максимально возможный штраф, предусмотренный санкцией данной статьи (от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).

21 марта стало известно о составлении административного протокола по статье о дискредитации вооруженных сил России в отношении Дмитрия Назарова. Поводом стали негативные высказывания актера о действиях российской армии на Украине. «Медиазона» (признана иностранным агентом) со ссылкой на корреспондента в зале суда сообщила, что актеру вменили ролик «Хотят ли русские войны». На видео господин Назаров и его жена исполняют переделанную версию песни. Издание сообщает, что актер на заседании не присутствовал, через адвоката передал, что вину не признает.

14 января стало известно, что господина Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова. Дмитрий Назаров работал в этом театре с 2003 года. Актер неоднократно критиковал политику российских властей в отношении Украины и публичных деятелей, поддерживающих военную операцию. На своем YouTube-канале он регулярно публикует стихотворения собственного сочинения, посвященные актуальным событиям.

Александр Кислов