Курортная зона Железноводска осталась без воды из-за коммунальной аварии

Временно прекращена подача воды в курортную зону Железноводска, сообщил «Ставрополькрайводоканал». Водоснабжение нарушено из-за произошедшей ночью аварии на Кубанском водоводе.

Без водоснабжения остались 400 абонентов, в том числе 16 санаториев, имеющих суточный запас воды, а также две котельные, лицей и гостиница. Будет организован подвоз воды автоцистерной. Завершить ремонтные работы планируется к 15:00.

Глава Железноводска Евгений Бакулин уточнил, что авария произошла на границе города и Предгорного района. Указанный участок находится в низине, и из-за большого объема дождевых вод произошла подвижка грунта. «В результате оказано давление на трубу, что привело к разрыву заглушки диаметром 500 мм»,— рассказал мэр.

Ночью 14 мая на Кубанском магистральном водоводе произошла авария, из-за которой без водоснабжения остались два города Ставрополья — Невинномысск и Железноводск. Их население составляет 113,1 тыс. и 21,7 тыс. человек соответственно.