УФАС признало упаковку сухариков «Емеля» имитацией «777»

Ярославское межрегиональное УФАС России признало костромское «В2В Концепт» (бренд «Емеля») виновным в недобросовестной конкуренции из-за копирования внешнего вида упаковки продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольный орган обратилось калужское ООО «ПО «СНЭК» (бренд «777»). Компания выявила на рынке товаров внешне неотличимую от ее собственной упаковку сухариков в пластиковых лотках.

В ходе разбирательства УФАС решило, что костромская компания незаконно использовала имитацию внешнего вида упаковки сухариков конкурента: были скопированы элементы изображения вкусов «красная икра» и «чеснок», а также композиционное расположение изображений продуктов и информации для потребителей.

Костромская компания указала на наличие зарегистрированных патентов на промышленные образцы и свидетельств на товарные знаки, но антимонопольный орган посчитал, что регистрация правовой охраны не имеет значения при оценке схожести упаковок, а в данном случае и вовсе выглядит как попытка закрепить за собой чужой дизайн.

В УФАС сообщили, что главным доказательством схожести упаковки стали соцопросы ВЦИОМ. В ходе них 82 – 83% респондентов сочли упаковки схожими, 70% — допустили возможность воспринять обе упаковки за товар одного производителя. При этом, как отметили в ведомстве, к моменту появления костромской компании на рынке бренд «777» уже обладал высокой степенью известности. ООО «ПО «СНЭК» сообщило в антимонопольный орган, что действия костромской компании повлекли для него реальные негативные последствия.

«В материалы дела представлена переписка с торговой сетью, из которой следует, что появление товара-имитации привело к принудительному снижению цен на оригинальную продукцию "777", а впоследствии — к полному вытеснению ее из ассортимента сети. Заявитель предоставил данные о падении объемов продаж своих сухариков в Санкт-Петербурге на 26% за период присутствия на рынке товара ответчика»,— рассказали в УФАС.

В итоге действия костромской компании признали актом недобросовестной конкуренции. Материалы были переданы для возбуждения административного дела, наказание по которому включает оборотный штраф.

Алла Чижова