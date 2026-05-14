Гражданина США признали виновным в создании «полицейского участка КНР» в Нью-Йорке

Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка признал американского гражданина Лю Цзяньвана виновным в создании нелегального китайского «полицейского участка» в Нью-Йорке. Суд пришел к выводу, что Лю Цзяньван действовал как незаконный агент правительства КНР, а также препятствовал правосудию, так как уничтожал улики. По этим обвинениям ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Неофициальные представительства правоохранительных органов КНР в разных странах оказались в центре скандала в 2022 году. Расследование их деятельности начали, в частности, Нидерланды, Германия и Великобритания. По данным правозащитной организации Safeguard Defenders, в мире было более ста неофициальных «полицейских участков» — они занимались слежкой за диссидентами, давлением на китайских граждан за рубежом, иногда организовывали их возвращение в Китай против воли. КНР отрицает сообщения о существовании участков или заявляет о невинном характере их деятельности.

По данным следствия, Лю Цзяньван встречался с представителями китайских правоохранительных органов и в 2022 году помогал организовывать такой «полицейский участок» в Чайна-тауне на Манхэттене. Целью работы участка было «преследование диссидентов КНР для продвижения политической повестки китайского правительства». Кроме того, сообщается, что Лю Цзяньван помогал выслеживать китайского оппозиционного активиста, живущего в Калифорнии. Американская полиция прекратила работу участка в конце 2022 года, а в следующем году арестовала Лю Цзяньвана. Еще один обвиняемый по этому делу, Чэнь Цзиньпин, признал свою вину в 2024 году.

