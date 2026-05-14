У берегов ОАЭ захвачено судно

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте в 70 км к северо-востоку от порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Там на якоре стояло судно, на борт которого «поднялись посторонние лица». Сейчас судно направляется в иранские территориальные воды. Кому оно принадлежит и есть ли на борту груз, не уточняется.

В начале мая вооруженные люди захватили нефтяной танкер M/T EUREKA у побережья йеменской провинции Шабва. Судно находилось в 84 морских милях к юго-западу от порта Мукалла.