У берегов Йемена неизвестные захватили нефтяной танкер и ведут его к Сомали

Неизвестные вооруженные люди захватили нефтяной танкер M/T EUREKA у побережья йеменской провинции Шабва. Об этом сообщила береговая охрана Йемена, передает Reuters. По ее данным, они ведут его в сторону вод Сомали.

Предположительно, судно направляется в сторону Аденского залива. Береговая охрана Йемена отследила местонахождение танкера. В ведомстве сообщили, что сейчас его сотрудники делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность экипажа M/T EUREKA.

Сегодня об активности у берегов Йемена сообщало британское агентство морской безопасности UKMTO, передает «Аль Арабия». Грузовое судно подало сигнал, что к нему приближается лодка в сопровождении рыболовецкого судна. Оно находилось в 84 морских милях к юго-западу от порта Мукалла на южном побережье Йемена.