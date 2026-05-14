Посещение нацпарка «Плещеево озеро» ограничили из-за брачного периода медведей

С 12 мая по 30 июня 2026 года посещение экологической тропы «Кухмарь» и турмаршрута «Медвежий угол» в национальном парке «Плещеево озеро» будет ограничено в связи с началом брачного периода у бурых медведей. Об этом сообщает администрация нацпарка.

В этот период животные проявляют повышенную чувствительность к появлению людей на своей территории и могут реагировать агрессивно без видимых причин. Хищники постоянно перемещаются по лесным массивам, поэтому их точное местоположение в конкретное время определить невозможно.

Размер индивидуального участка медведя варьируется от 300 до 1500 гектаров. Длина взрослого животного достигает 150–250 см, а вес может составлять до 300 кг. «Помните, что самый лучший способ защиты от нападения медведя — отсутствие встреч с ним»,— сообщили в национальном парке.

Посетителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения указанных маршрутов в период с 12 мая по 30 июня 2026 года.

Антон Голицын