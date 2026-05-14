Онищенко заявил о мутации хантавируса

Тип хантавируса Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере, мутирует и постепенно приспосабливается к человеку, заявил ТАСС академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко. Он заверил, что России вирус не угрожает.

«По признакам Андеса видно, что все-таки он мутирует... Хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться»,— рассказал господин Онищенко.

Он напомнил, что вспышка Андеса в 2018 году в Аргентине показала высокую летальность — до 35%. На создание вакцины от хантавируса может уйти несколько лет. В частности, надо выяснить, от какого именно штамма делать вакцину — их более 40, уточнил академик.

«Ее можно сделать по образу и подобию, как мы делали при коронавирусе. Но, конечно, если идти по всем стандартам регистрации лекарственных препаратов, это доклинические испытания, потом три этапа клинических испытаний, то сам процесс регистрации займет несколько лет»,— добавил он.

В апреле произошла вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius. На его борту находилось 147 человек, трое из них погибли. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. После этого по одному случаю заражения выявили в США, Швейцарии и Израиле. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ближайшие недели число заболевших может увеличиться, но признаков масштабной вспышки нет.