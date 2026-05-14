К концу недели в Московском регионе будет летняя температура

В ближайшие дни температура в Московском регионе прогнозируется на четыре-семь градусов выше нормы. Она будет соответствовать второй декаде июня, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в конце недели среднесуточная температура достигнет 17–18°С, что соответствует второй декаде июня.

Гидрометцентр предупредил о риске солнечных ожогов, жителям советуют носить очки и светлую одежду. По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве будет 21–23°С (в Подмосковье 19–24°С), местами дождь с грозой. 15 мая в столице температура будет на уровне 20–22°С (по области 18–23°С), также ожидаются дожди.