Гидрометцентр предупредил о риске солнечных ожогов в Московском регионе

Солнце в Московском регионе находится высоко, из-за чего возник риск получить солнечные ожоги, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Она советует носить головные уборы и очки и следить за УФ-индексом на улице.

«Сейчас хорошо при себе иметь и очки, и зонтики в такой период. И дачникам, конечно, нужно быть осторожными, не торопиться раздеваться. Нам, безусловно, нужен витамин D, но мы должны контролировать дозу, которую получаем»,— пояснила ТАСС госпожа Макарова.

Синоптик советует носить светлую одежду и головные уборы с полями. На детей лучше надевать не бейсболки, а панамки, чтобы защитить уши. Соблюдать правила важно в мае и начале июня, до тех пор, пока не появится легкий загар.

По прогнозу синоптиков, в Москве сегодня днем будет 21–23°С (в Подмосковье 19–24°С), местами кратковременный дождь с грозой. Завтра в столице температура будет на уровне 20–22°С (по области 18–23°С), также возможны дожди.