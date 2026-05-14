NYP: Трамп оставил Вэнсу секретную инструкцию на случай своей гибели
Президент США Дональд Трамп оставил вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу письмо с инструкциями на случай, если его «устранят». Об этом на подкасте «Pod Force One» рассказал заместитель помощника президента Себастьян Горка, передает New York Post.
«В ящике стола Resolute лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним (Дональдом Трампом.—“Ъ”) что-то случится… У нас есть протоколы»,— рассказал господин Горка на подкасте.
Он отметил, что у него нет опасений по поводу предполагаемых покушений на господина Трампа со стороны «иностранного противника». Однако Себастьян Горка напомнил, что в США существуют правила преемственности: согласно американской Конституции, если действующий президент умирает, его полномочия немедленно переходят к вице-президенту.
Последнее покушение на президента Дональда Трампа было совершено 26 апреля в банкетном зале отеля Washington Hilton. Тогда 31-летний учитель Коул Аллен, забронировавший номер в отеле, выстрелил из дробовика в агента Секретной службы. На следующий день его обвинили в покушении на президента.