NYP: Трамп оставил Вэнсу секретную инструкцию на случай своей гибели

Президент США Дональд Трамп оставил вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу письмо с инструкциями на случай, если его «устранят». Об этом на подкасте «Pod Force One» рассказал заместитель помощника президента Себастьян Горка, передает New York Post.

Джей Ди Вэнс

Фото: Jacquelyn Martin / AP Джей Ди Вэнс

«В ящике стола Resolute лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним (Дональдом Трампом.—“Ъ”) что-то случится… У нас есть протоколы»,— рассказал господин Горка на подкасте.

Он отметил, что у него нет опасений по поводу предполагаемых покушений на господина Трампа со стороны «иностранного противника». Однако Себастьян Горка напомнил, что в США существуют правила преемственности: согласно американской Конституции, если действующий президент умирает, его полномочия немедленно переходят к вице-президенту.

Последнее покушение на президента Дональда Трампа было совершено 26 апреля в банкетном зале отеля Washington Hilton. Тогда 31-летний учитель Коул Аллен, забронировавший номер в отеле, выстрелил из дробовика в агента Секретной службы. На следующий день его обвинили в покушении на президента.