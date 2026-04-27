Подозреваемого в стрельбе на ужине с Трампом обвинили в покушении на президента

Коулу Аллену, подозреваемому в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, предъявили обвинение в покушении на убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила «Би-би-си».

Агенты безопасности во время нападения в отеле Washington Hilton (25 апреля 2026 года)

Фото: Tom Brenner / AP Агенты безопасности во время нападения в отеле Washington Hilton (25 апреля 2026 года)

Господина Аллена также обвинили в применении огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и перевозке огнестрельного оружия в межштатной торговле для совершения тяжкого преступления. По этим статьям, как отмечает «Би-би-си», ему грозит до 10 лет лишения свободы. Если суд признает мужчину виновным в покушении на убийство президента, ему могут дать пожизненный срок. На данный момент подсудимый отвергает все три обвинения, передает «Би-би-си».

Федеральный прокурор на судебном заседании утверждает, что Коул Аллен пересек несколько штатов, чтобы совершить покушение. У него, согласно имеющимся данным, было с собой помповое ружье 12-го калибра, три ножа и другое оружие.

Стрельба произошла ночью 26 апреля в банкетном зале отеля Washington Hilton. Коул Аллен — 31-летний учитель, забронировавший номер в отеле, — выстрелил из дробовика в агента Секретной службы у входа в зал, его задержали на месте. Сам Дональд Трамп позже предположил, что нападение не было связано с операцией США против Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Попытка номер три».