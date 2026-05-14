В Бодайбо восстановили холодное водоснабжение после аварии

В Бодайбо Иркутской области восстановлено холодное водоснабжение после аварии на водозаборной станции, произошедшей 10 мая. Запущены пять из 12 котельных, сообщили в региональном правительстве.

«Проведены восстановительные работы на водозаборной станции "Роса", запущен штатный насос станции»,— рассказал и. о. главы города Олег Горин (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что пока возможны перебои с водоснабжением.

В город продолжают завозить питьевую воду, поскольку в системе централизованного водоснабжения вода техническая и непригодна для питья и приготовления пищи. Также сформирован запас бутилированной воды, которую доставляют инвалидам, многодетным семьям, гражданам пенсионного возраста и в социально значимые учреждения.

10 мая в Бодайбо ледоход вытолкнул водозаборную станцию на реке Витим, после чего город остался без централизованного водоснабжения. С 12 по 15 мая в городе закрыты детсады и школы.