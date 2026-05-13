Матч Митчелла Миллера

Во втором матче финала play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» проиграл «Ак Барсу» — 1:5. Хет-триком в составе казанского клуба отметился защитник Митчелл Миллер, который отдал еще один голевой пас. Счет в серии до четырех побед сравнялся, и теперь она переезжает из Ярославля в Казань.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

После чудесного спасения и победы в полуфинальном противостоянии с «Авангардом» «Локомотив» удачно начал и решающую серию сезона с «Ак Барсом». В равной игре, а по статистике бросков в створ у голкипера ярославцев Даниила Исаева было даже больше работы, чем у его казанского коллеги Тимура Билялова, команда Боба Хартли взяла верх 3:1. Причем тогда ей удалось забросить две шайбы за 46 секунд в дебюте второго периода. Этот отрезок и предопределил результат стартовой встречи.

Уже на второй минуте матча №2 «Локомотив» получил большинство после того, как защитник «Ак Барса» Илья Карпухин неаккуратно выкинул шайбу из своей зоны за пределы площадки. Однако железнодорожники не воспользовались этим шансом. Более того, скорее казанцы могли открыть счет в меньшинстве, когда подключившийся в атаку защитник Никита Лямкин попал в штангу. Вскоре уже хозяева заработали глупое удаление за нарушение численного состава и с трудом отстояли ворота, но на восьмой минуте Карпухин все же распечатал их, когда смело покатил вперед в стиле лучших атакующих защитников нынешнего play-off — того же Лямкина и Митчелла Миллера, а Александр Барабанов выложил шайбу ему на крюк.

Затем «Ак Барс» создал еще несколько хороших моментов, и только благодаря Исаеву «Локомотив» сдерживал натиск гостей. В частности, он отразил сложнейший щелчок Александра Хмелевски, а вот с кистевым броском Миллера на 17-й минуте уже не справился. 24-летний американец набрал 17-е очко по системе «гол плюс пас» и оторвался от лучшего бомбардира ярославского клуба Александра Радулова. Кроме того, по два балла в первом периоде записали на себя Барабанов и Артем Галимов.

Команда Анвара Гатиятулина очень мощно выглядела до перерыва и абсолютно по делу вела 2:0. В дебюте второй двадцатиминутки она чуть не увеличила преимущество до трех голов, когда защитник Рушан Рафиков уже лежа смахнул шайбу с клюшки Барабанова на пятаке. Но потом железнодорожники перевели игру к воротам Билялова, и вратарь казанцев совершил целую серию сейвов, тем более что Карпухин опять схлопотал удаление за выброс. С проворностью настоящего барса Билялов ловил все, что летело в створ, и хозяева, кажется, просто пришли в отчаяние, не понимая, как еще можно пробить его. Даже Максим Шалунов не забил ему броском в упор. При этом под конец меньшинства Галимов убежал один на один с Исаевым, который тоже был в полном порядке.

Проявив завидное терпение, гости все-таки дождались удобного момента и наказали «Локомотив» за нарушение правил. Набравший 18-е очко Миллер прострелил на Илью Сафонова, тот отвлек на себя внимание защитников, а шайба отскочила к Нейтану Тодду, и канадец загнал ее в сетку. Во втором периоде хозяева вроде бы сыграли гораздо сильнее, чем в первом, и все равно уступили, не сумев решить проблему Билялова.

В полуфинале с «Авангардом» ярославцы показали, что для них ничего невозможного нет, запомнившись впечатляющими камбэками. Но отыграть три гола у «Ак Барса» за 20 минут — задача действительно практически невыполнимая.

Радулов попытался раскачать ситуацию, устроив потасовку с Миллером. Не помогло. Казанцы незаметно убили полпериода, а потом еще больше минуты провели в формате «пять на три», когда на скамейку штрафников отправились Илья Николаев и Байрон Фрейз. Втроем железнодорожники выстояли, а вчетвером все же пропустили, когда Миллер перехватил шайбу в чужой зоне и оформил дубль на 51-й минуте, достигнув отметки в 19 результативных баллов.

Хоккеисты «Локомотива» даже при счете 0:4 не признали поражения, а когда нападающий гостей Дмитрий Яшкин дал повод, не упустили случая подраться и нанести сопернику хотя бы физический урон. На 55-й минуте Георгий Иванов сократил разницу, и в концовке хозяева заменили Исаева на шестого полевого игрока. Но на исходе матча Миллер забросил им в пустые ворота, сделав хет-трик. У американца стало 20 очков, и теперь он лишь на один балл отстает от возглавляющего список лучших бомбардиров play-off Константина Окулова из «Авангарда». «Ак Барс» победил 5:1 и восстановил равенство в финальной серии, которая продолжится 15 мая в Казани.

Александр Ильин