МИД Венгрии вызвал посла России

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала посла России в республике Евгения Станиславова. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает Telex.

Встреча назначена на 11:00 (12:00 мск) 14 мая. Поводом стали сообщения об ударах беспилотников по Закарпатской области на западе Украины, заявил господин Мадьяр.

По словам премьер-министра, глава МИД Венгрии спросит российского посла о сроках окончания специальной военной операции.

