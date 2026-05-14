Власти ищут средства на строительство новых ледоколов

Правительство рассматривает два варианта внебюджетного финансирования строительства атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» и судна для их обслуживания. По данным «Ъ», речь идет о введении сбора с каждой тонны либо экспортного груза во всех российских портах, либо перевезенного по Севморпути.

Согласно обсуждаемой схеме, один из вариантов предполагает сбор в $0,2 с каждой тонны экспортного груза в российских портах. Второй — введение дополнительной платы за перевозки по Севморпути: с 2027 года ставка может стартовать с $1,5 за тонну и затем увеличиться до $2,75 в 2030–2031 годах, после чего постепенно снизиться к 2035 году. При нынешних объемах перевозок первый вариант принес бы 4 млрд руб., второй — свыше 10 млрд руб., однако на горизонте 10 лет сборы окажутся примерно равными.

Внебюджетные средства предназначаются для достройки пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомно-технологического обслуживания.

Изначально каждый из ледоколов оценивался в 59 млрд руб., МСАТО — в 25 млрд руб. Сейчас, говорит источник «Ъ», знакомый с расчетами, стоимость каждого из ледоколов возросла до 85 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Касса ледового класса».