Росаккредитация выявила нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды отелям

Росаккредитация и Роскачество в ходе тайных проверок обнаружили нарушения у 11 организаций, занимающихся классификацией средств размещения и присвоением им звезд. С нарушителями провели профилактические беседы, однако в будущем за повторные нарушения им грозит лишение аккредитации. Проверки осуществлялись в том числе с помощью механизма «тайного покупателя».

По оценкам участников рынка, около трети работающих в России отелей не соответствуют заявленной категории. Отельеры сознательно завышают звездность, чтобы увеличить стоимость услуг, что дискредитирует всю систему классификации и вызывает негативную реакцию туристов. В ряде случаев речь может идти о нарушении требований безопасности.

Обязательная классификация отелей действует с 1 января 2025 года. Все гостиницы должны подтвердить категорию от «без звезд» до «пяти звезд» через аккредитованные организации (сейчас их 63). В едином реестре числятся 47,3 тыс. средств размещения, из которых 9,3 тыс. имеют официальную категорию. Стоимость процедуры составляет в среднем 60–120 тыс. руб.

Некоторые участники рынка сомневаются в массовости нарушений со стороны классификаторов, отмечая, что эксперты вряд ли станут рисковать лицензией. Тем не менее контроль за аккредитованными компаниями будет продолжен. При выявлении несоответствия отеля заявленной категории потребитель может обратиться с жалобой, что способно привести к отзыву лицензии у организации, проводившей классификацию.

