Звезд нахватали

В ходе тайных проверок Росаккредитация и Роскачество обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Пока с ними провели профилактические беседы, но в перспективе речь может идти и об отзыве лицензий. Сейчас около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов и дискредитирует систему в целом.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Росаккредитация и Роскачество в ходе «тайных закупок» выявили 11 организаций, допускавших нарушения при классификации средств размещения и присваивании им звезд, рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Он добавил, что все эти компании были приглашены к очному участию в совещании по вопросу соблюдения классифицирующими организациями обязательных требований, состоявшемся в Росаккредитации в середине апреля.

Факт проведения мероприятия подтверждается письмом Росаккредитации (есть у “Ъ”). Обеспечить присутствие на нем было предложено 11 структурам из различных регионов. В основном это небольшие компании. Четыре участника совещания подтвердили “Ъ” факт своего участия.

В Росаккредитации пояснили “Ъ”, что контроль над классификацией отелей и аккредитованными компаниями ведется постоянно. Он предусматривает механизм «тайного покупателя» и работу с поступающими обращениями.

На встречах с бизнесом, по словам представителя ведомства, проведены разъяснительные беседы предупредительного характера. В дальнейшем выявленные нарушения могут приводить к лишению компаний аккредитации, говорят в Росаккредитации. В Роскачестве пояснили, что постоянный мониторинг аккредитованных организаций продолжится.

Обязательная классификация для отелей в России действует с 1 января 2025 года. Она предполагает, что все гостиницы должны соответствовать стандартам в шести категориях от «без звезд» до «пяти звезд». На первом этапе, до 1 сентября 2025 года, объекты должны были определить свой статус самостоятельно, внеся сведения в единый реестр Росаккредитации. На втором — пройти классификацию в одной из аккредитованных компаний, сейчас их 63.

В едином реестре 47,3 тыс. средств размещения, из которых 9,3 тыс. имеют категорию от одной до пяти звезд. Остальные — объекты без категории, а также гостевые дома, хостелы, кемпинги, для которых классификация пока не обязательна. Стоимость процедуры, согласно Ivashkevich Hospitality, составляет в среднем 60–120 тыс. руб.

Но даже среди прошедших оценку объектов распространено несоответствие заявленным стандартам, говорит управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

Отели сознательно завышают категорию, рассчитывая таким образом увеличить стоимость своих услуг. Фактически не соответствуют заявленной категории, по его мнению, около 30% работающих в России отелей. Несоответствие части отелей заявленной категории, по мнению господина Ивашкевича, дискредитирует всю систему классификации и негативно сказывается на туристическом рынке. «Фактически речь о мошенничестве, безопасность размещения остается под вопросом»,— поясняет он.

О проведении серии тайных проверок классифицирующих компаний стало известно в январе 2026 года. Планировалось оценить, проводят ли организации выезды для аттестации, готовы ли завысить звездность, реагируют ли на жалобы постояльцев. В АНО «Центр развития социального и культурно-познавательного туризма» “Ъ” рассказали, что компания получила один такой звонок с вопросом, может ли работающий в здании без лифта отель получить три звезды. Эксперт ответил, что это возможно, например, если речь об объекте культурного наследия. Это было расценено как нарушение. В ФБУ «Кузбасский ЦСМ» считают, что официально это не может быть зафиксировано как нарушение. Процедура, по словам представителя организации, в принципе не может пройти по результатам консультации.

Станислав Ивашкевич не исключает, что проведение проверок классифицирующих компаний может частично решить проблему несоответствия отелей заявленным в рамках классификации критериям. Хотя сами участники рынка сомневаются, что речь действительно идет о массовых нарушениях с их стороны. «Видя несоответствие объекта заявленной категории, потребитель может обратиться с жалобой, после проверки это может привести к отзыву лицензии у классификатора. Эксперты не будут так рисковать»,— считает представитель «Кузбасского ЦСМ».

Александра Мерцалова, Владимир Комаров