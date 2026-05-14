Срок лицензионных соглашений Disney в России истекает в 2026 году

Срок действия лицензионных контрактов Disney с российскими видеосервисами заканчивается в 2026 году. Новые соглашения компания заключать не намерена, следует из отчетности российского юрлица ООО «Уолт Дисней Компани СНГ». Таким образом, легальный показ фильмов и мультфильмов студии в РФ прекратится к концу года.

Ключевые хиты студии, такие как «Король Лев», «Зверополис» и «Холодное сердце», были изъяты из библиотек видеосервисов еще в 2023 году. Сейчас на платформах осталась лишь часть старых анимационных лент, например «Леди и бродяга» на «Кионе» и «Иви», «Питер Пэн» и «Дамбо» на «Кинопоиске». В Okko контент Disney уже отсутствует — срок действия прав истек и не был продлен.

Юристы отмечают, что дальнейшее использование контента без лицензионного договора будет нарушением авторских прав. Стриминги могут столкнуться с гражданско-правовой ответственностью, включая взыскание убытков или компенсаций. Однако участники рынка считают, что потеря оставшихся тайтлов не сильно отразится на просмотрах, поскольку самые популярные проекты уже удалены.

