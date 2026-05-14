Атака с права

Легальные видеосервисы и онлайн-кинотеатры смогут транслировать произведения Disney только до конца 2026 года, студия не планирует заключать новые контракты в России. Несмотря на то что ключевые хиты студии, такие как «Король Лев», «Зверополис», «Холодное сердце», были изъяты из библиотек стримингов еще в 2023 году, у части онлайн-кинотеатров еще присутствует ряд старых анимаций. Но даже при потере популярных лент кинотеатры не станут нарушать лицензионные соглашения Disney, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Лицензионные контракты американской студии Disney заканчивают действие в 2026 году и продлены не будут, следует из пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» (российское юрлицо The Walt Disney Company) за 2025 год. Также в документе сказано, что новых контрактов ООО заключать не планирует.

ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» основано в апреле 2006 года. Компания занималась прокатом анимационных и художественных фильмов, выпуском лицензионных DVD, дистрибуцией телевизионного контента, лицензированием потребительских товаров под брендом Disney (одежды, игрушек, товаров для детей), выпуском книг и журналов, производством и дистрибуцией мобильного, интернет-контента и компьютерных игр.

В 2022 году подразделение, как и другие представительства зарубежных мейджоров в РФ, объявило о приостановке деятельности. Компания прекратила поставку своих проектов в страну, а также приостановила лицензирование контента и продукции, в том числе деятельность Disney Cruise Line, журнала National Geographic и одноименного телеканала.

Контент студии оставался на российских видеосервисах. Позже стало известно, что у последних в марте 2023 года заканчивались лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов студии, сообщали «Ведомости» со ссылкой на четырех топ-менеджеров стримингов. Собеседники издания уточняли, что наиболее популярными среди зрителей проектами были «Король Лев», «Зверополис», «Холодное сердце», «Энканто», «Круэлла», «Душа», «Райя и последний дракон».

Сейчас на российских стримингах контент Disney остался частично: анимационную ленту «Леди и бродяга» можно посмотреть на «Кионе» и «Иви», «Питер Пэн» есть на «Кинопоиске», как и «Дамбо», «Золушка». Однако все эти проекты недоступны к просмотру у Okko.

«Ранее часть тайтлов Disney была доступна в Okko в рамках лицензионных соглашений, срок действия которых завершился и не был продлен из-за политики правообладателя»,— напомнил представитель платформы.

После окончания срока действия прав соответствующий контент был снят с платформы, уточнили в стриминге. Так, сейчас у видеосервиса нет действующих контрактов с Disney, поэтому контент студии в сервисе не представлен. В Kion отказались от комментариев, так же поступили в «Кинопоиске».

Еще в 2023 году онлайн-кинотеатры и телеканалы выступали против идеи депутатов Госдумы об использовании контента зарубежных правообладателей без их разрешения. Компании подчеркивали, что это создает риск «легализации и популяризации пиратских ресурсов, что негативно скажется на отечественных производителях и обладателях исключительных прав на контент» (см. “Ъ” от 4 июля 2023 года).

Любое воспроизведение контента, у которого есть правообладатель, возможно только на основании лицензионного договора, напоминает управляющий партнер юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников: «Когда договор прекращает свое действие, считайте, что его не было».

То есть онлайн-кинотеатры будут обязаны удалить контент Disney из библиотек. При этом само изъятие последних тайтлов из каталога стримингов не особо отразится на просмотрах, поскольку основные популярные проекты уже «исчезли», считает один из топ-менеджеров крупной видеоплатформы.

За нарушение авторских прав может наступить гражданско-правовая ответственность, указывает господин Заутренников: в этом случае ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» может взыскать с правонарушителя либо убытки, либо компенсацию за нелегальное использование контента. В зависимости от стоимости нарушения возможна либо административная (штраф), либо уголовная ответственность. «Но не думаю, что онлайн-кинотеатры будут транслировать контент в отсутствие лицензионных соглашений»,— заключает эксперт.

Юлия Юрасова